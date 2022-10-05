Режиссер «Черной пантеры» хотел завершить карьеру после смерти Чедвика Боузмана

Режиссер «Черной пантеры» заявил о желании завершить карьеру после смерти Чедвика Боузмана

Режиссер фильма «Черная пантера» Райан Куглер заявил о том, что хотел завершить карьеру после смерти актера Чедвика Боузмана. Об этом он рассказал в интервью Entertainment Weekly.

Американский актер Чедвик Боузман скончался 28 августа 2020 года в возрасте 43 лет после продолжительной борьбы с раком толстой кишки. По словам Куглера, кончина артиста настолько потрясла его, что он принял решение прекратить заниматься съемками.

«В какой-то момент я подумал: "Я ухожу из этого бизнеса". Я не знал, смогу ли я снять еще один фильм, тем более еще один фильме о Черной пантере, потому что это очень больно. Я подумал о том, как я могу снова открыться для таких чувств», — отметил кинодеятель.

Позже режиссер пересмотрел видео и интервью с Боузманом, в которых актер размышлял о важности своего персонажа в «Черной Пантере»: «Я внимательно изучил множество наших разговоров, которые у нас были, и понял, что это конец его жизни. Я решил, что имеет смысл продолжать».

Восемнадцатая по счету лента киновселенной Marvel «Черная Пантера», где Чедвик Боузман сыграл главную роль, вышла в 2018 году. Фильм получил три награды премии «Оскар» в категориях «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучший дизайн костюмов».

В июле этого года студия Marvel выпустила трейлер продолжения картины под названием «Черная Пантера: Ваканда навсегда». Мировая премьера проекта, режиссером которого вновь выступил Райан Куглер, запланирована на 11 ноября.

