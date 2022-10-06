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В Госдуме назвали примерные сроки создания новых частей из мобилизованных

Депутат Госдумы Гурулев: создание новых частей из мобилизованных займет два месяца
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Создание новых частей из призванных в рамках частичной мобилизации займет не меньше двух месяцев. Такие примерные сроки назвал член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в эфире «Соловьев Live».

«Нам вначале надо подготовить тот мобилизационный ресурс, который есть. Надо создать новые соединения и части, скорее всего — объединения. На это уйдет время», — объяснил депутат.

По словам парламентария, с учетом формирования и перемещения войск на это уйдет не менее двух месяцев. В это время надо сдержать имеющуюся линию обороны, а также нанести существенный урон противнику, а затем перехватить инициативу, заявил Гурулев.

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Ранее замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов обвинил военные комиссариаты и муниципалитеты в том, что они довели ситуацию с частичной мобилизацией до абсурда и точки кипения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

21 сентября глава государства объявил о начале частичной мобилизации в России. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Никита Абрамов
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