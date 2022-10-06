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В Госдуме обвинили военкоматы в доведении общества до «точки кипения»

Депутат Госдумы Нилов обвинил военкоматы в доведении общества до точки кипения

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

Военные комиссариаты и муниципалитеты довели ситуацию с частичной мобилизацией до абсурда и точки кипения. Об этом заявил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в беседе с изданием «Подъем».

По мнению депутата, снять напряженность в обществе и поток выезжающих из России надеются с помощью законопроекта об уточнении и расширении критериев для отсрочки.

«Это крайне необходимо. Закону о мобилизации 25 лет, там есть упоминание о частичной мобилизации, но понятие не раскрывается. Необходимо раскрыть понятие частичной мобилизации, определить категории граждан, кто может быть призван. Мы предлагаем расширить перечень лиц, кто может пользоваться отсрочкой, и определить лиц, на кого не должны распространяться никакие ограничения. Это важно, нужно. Думаю, мы какой-то компромисс найдем», — считает он.

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Нилов также подчеркнул, что вина за нынешнюю ситуацию лежит на военных комиссарах и муниципалитетах в регионах, которые вместо того, чтобы подойти разумно, спокойно, гибко, начали гнаться за количеством и довели ситуацию до абсурда и точки кипения. «Своей глупой позицией они подвели Верховного главнокомандующего и Минобороны, раскочегарив общество», — добавил он.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект, уточняющий критерии частичной мобилизации, в котором, в частности, предлагается давать отсрочку гражданам, являющимся единственными детьми одинокого родителя. Также предлагается отказаться от запрета покидать место постоянного пребывания без разрешения военного комиссариата для граждан, имеющих отсрочку от призыва по частичной мобилизации и не получивших повестку.

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Варвара Кошечкина
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