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На ресторан Моргенштерна завели шесть дел из-за работников-нелегалов

На ресторан Моргенштерна завели шесть административных дел из-за работников-нелегалов

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

На ресторан российского рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) под названием Kaif Provenance завели шесть административных дел из-за наличия работников-нелегалов. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации портала, в заведении артиста было обнаружено шесть приезжих из Центральной Азии, которые работали на кухне, а также занимались уборкой. После выявленных нарушений прокуратура ЦАО направила в отдел по миграционным вопросам протоколы по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина».

Теперь исполнителю грозит штраф в размере до шести миллионов рублей.

Ранее суд закрыл ресторан Моргенштерна на 90 суток. Причиной закрытия заведения, расположенного в центре Москвы, стали нарушения требований пожарной безопасности.

Сам артист в июне этого года заявлял, что планирует закрыть ресторан из-за «давления», а также по причине того, что он и его команда «по каким-то непонятным причинам» проиграли «очередной» суд.

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Анастасия Астахова
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