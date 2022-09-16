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Суд закрыл ресторан Моргенштерна в центре Москвы на 90 суток

Суд закрыл ресторан рэпера Моргенштерна, расположенный в центре Москвы, на 90 суток

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Суд приостановил деятельность ресторана российского рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) «Кайф» на 90 суток. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной закрытия заведения, расположенного в центре Москвы, стали нарушения.

«По постановлениям прокуратуры Центрального административного округа суд признал организацию, оказывающую услуги питания в ресторане на улице Большая Дмитровка, виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 6.6, ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток», — сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

По информации источника издания, речь идет о заведении рэпера «Кайф». Сам исполнитель никак не прокомментировал новость о приостановке деятельности ресторана.

Ранее в заведении Моргенштерна были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Сообщается, что в ресторане артиста отсутствовали запасные выходы, а датчики пожарной безопасности были заклеены.

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Анастасия Астахова
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