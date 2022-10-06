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В России обвинили Евросоюз в нежелании инвестировать в мир на Украине

Глава делегации РФ в Вене Гаврилов заявил о нежелании ЕС инвестировать в мир на Украине

Фото: Pixabay

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обвинил Европейский союз (ЕС) в нежелании инвестировать в мир на Украине. Его слова приводятся на сайте МИД РФ.

По словам дипломата, политический блок сохраняет линию на затягивание и эскалацию противостояния из желания нанести Москве максимальный ущерб.

«Перевешивает желание нанести максимальный ущерб России. Однако в условиях глобализации мы живем во взаимозависимом мире», — подчеркнул Гаврилов.

Ранее глава российской делегации в Вене обвинил США и страны НАТО в том, что они ставят под угрозу европейскую безопасность, подстрекая Киев к продолжению боевых действий и отказу от переговоров.

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Марина Совина
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