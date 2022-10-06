Европейская страна нашла способ пережить кризис

Reuters: правительство Норвегии решило повысить налоги для борьбы с кризисом

Правительство Норвегии нашло способ пережить кризис и решило увеличить налоги на нефтегазовую промышленность на два миллиарда крон (191 миллион долларов) в 2023 году для борьбы с кризисом из-за роста инфляции, пишет Reuters.

Причиной повышения налогов стал рост цен на нефть и газ, что увеличило доходы энергетических компаний, в которых заинтересованы норвежские власти. За годы применения новых правил налогообложения правительство намерено получить суммарно 11 миллиардов крон дополнительных доходов, рассказал министр финансов европейской страны Трюгве Слагсволда Ведума.

Суть корректировки налогового механизма заключается в снижении размера налогового вычета, который могут получать нефтегазовые компании, с нынешних 17,69 процента до 12,4 процента. В то же время власти пообещали сохранение прибыльности для инвестиций, поступающих в отрасль.

При этом правительство Норвегии также заявило о планах сократить объемы выделения средств из Государственного пенсионного фонда — крупнейшей в мире финансовой подушки объемом в 1,2 триллиона долларов, пополнение которой происходит за счет доходов страны от продажи нефти и газа. В 2023 году из фонда будет выведено лишь 316,8 миллиардов крон против 355,1 миллиарда крон в 2022 году. Таким образом власти хотят бороться с инфляцией, одновременно повышая налоги.

Норвегия в этом году стала крупнейшим поставщиком газа в ЕС после резкого сокращения поставок из России. При этом власти европейских государств продолжают призывать Норвегию еще больше увеличить поставки энергоресурсов в Евросоюз и снизить цены на них.