Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Европейская страна нашла способ пережить кризис

Reuters: правительство Норвегии решило повысить налоги для борьбы с кризисом

Фото: Nerijus Adomaitis / Reuters

Правительство Норвегии нашло способ пережить кризис и решило увеличить налоги на нефтегазовую промышленность на два миллиарда крон (191 миллион долларов) в 2023 году для борьбы с кризисом из-за роста инфляции, пишет Reuters.

Причиной повышения налогов стал рост цен на нефть и газ, что увеличило доходы энергетических компаний, в которых заинтересованы норвежские власти. За годы применения новых правил налогообложения правительство намерено получить суммарно 11 миллиардов крон дополнительных доходов, рассказал министр финансов европейской страны Трюгве Слагсволда Ведума.

Котировки TTF1! от TradingView

Суть корректировки налогового механизма заключается в снижении размера налогового вычета, который могут получать нефтегазовые компании, с нынешних 17,69 процента до 12,4 процента. В то же время власти пообещали сохранение прибыльности для инвестиций, поступающих в отрасль.

При этом правительство Норвегии также заявило о планах сократить объемы выделения средств из Государственного пенсионного фонда — крупнейшей в мире финансовой подушки объемом в 1,2 триллиона долларов, пополнение которой происходит за счет доходов страны от продажи нефти и газа. В 2023 году из фонда будет выведено лишь 316,8 миллиардов крон против 355,1 миллиарда крон в 2022 году. Таким образом власти хотят бороться с инфляцией, одновременно повышая налоги.

Норвегия в этом году стала крупнейшим поставщиком газа в ЕС после резкого сокращения поставок из России. При этом власти европейских государств продолжают призывать Норвегию еще больше увеличить поставки энергоресурсов в Евросоюз и снизить цены на них.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Матвиенко назвала условие прекращения военных действий на Украине
Лукашенко запретил ценам расти
Ведущих артистов балета Большого театра отстранили от выступлений
Названа стоимость всех небоскребов «Москва-Сити»
Раскрыта причина спутанности сознания при COVID-19
67-летняя россиянка инсценировала свое похищение из-за кредитов
Минобороны заявило о неудачной попытке ВСУ возобновить наступление под Купянском
Депутат бундестага отправилась Киев для изучения вопроса поставки танков
Лукашенко возмутила несправедливость уровня жизни военных и торговцев
Кремль оценил решение ЕС о потолке цен на российскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.