Троих россиян осудили за гибель девушки на вечеринке

В Новосибирске суд вынес приговор организаторам вечеринки, где погибла девушка

Советский районный суд Новосибирска вынес приговор трем местным жителям, организовавшим вечеринку, на которой погибла девушка и пятеро человек пострадали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Они признаны виновными по статьям 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»), 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и 293 УК РФ («Халатность»).

Суд установил, что в ноябре 2019 года двое мужчин открыли ночной клуб «Волтер Гараж Пати» в помещении склада строительных материалов. Деятельность заведения была согласована с заместителем директора по общим вопросам унитарного предприятия «ЖКХ ННЦ».

На кровле склада скопился толстый слой снега толщиной более 1,5 метра, который никто не убирал. В ночь на 2 февраля 2020 года под тяжестью снежной массы крыша обрушилась на посетителей клуба. В результате ЧП погибла девушка, еще пятеро посетителей получили травмы.

На суде признал свою вину замдиректора учреждения и возместил ущерб пострадавшим. Он был осужден на условный срок в 2,5 года. Двое организаторов клуба получили наказание в виде принудительных работ сроком на 1,5 года с удержанием в доход государства 10 процентов зарплаты.