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Россия оценила требования Польши о выплате репараций

Директор департамента МИД РФ Тяпкин назвал требования Польши о выплате репараций фантазией

Фото: Pixabay

Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил РИА Новости, что претензии Польши к России о выплате репараций за потери Варшавы во время Второй мировой войны находятся в области политических фантазий.

Он назвал требования Варшавы неадекватными. Как считает Тяпкин, власти Польши, решая свои внутриполитические проблемы, нередко обращаются к «историческому ревизионизму».

Собеседник агентства подчеркнул, что если бы не победа СССР, то Польши как национального государства польского народа не существовало бы. «А миллионы поляков ждала бы незавидная участь порабощения и истребления от рук гитлеровцев», — заключил он.

Ранее Варшава и Берлин потребовали от Москвы выплатить репарации Киеву. Глава польского МИД Збигнев Рау заявил, что специальная военная операция также должна закончиться получением Украиной полной территориальной интегральности.

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Марина Совина
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