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Самая старая собака в мире умерла в 22 года

В Южной Каролине в возрасте 22 лет умерла самая старая собака в мире

Фото: @pebbles_since_2000

В Южной Каролине, США, умерла самая старая собака в мире, той-фокстерьер по кличке Пебблс. Об этом сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.

Пебблс родилась 28 марта 2000 года на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Ее хозяева Бобби и Джули Грегори рассказали, что планировали завести большую собаку, но Пебблс их покорила. За 22 года жизни той-фокстерьер родила 32 щенка от кобеля по кличке Рокки, который умер в возрасте 16 лет.

Джули считает, что секрет долголетия ее питомицы в большом количестве любви и внимания, которое та получала в течение всей жизни. В 2012 году собаку перевели на кошачий корм, чтобы она ела больше белка, что также положительно сказалось на ее состоянии. Несмотря на сбалансированное питание, хозяева время от времени баловали Пебблс вкусностями, например, ребрышками.

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«Она была компаньоном, который бывает раз в жизни, и мы гордимся тем, что она была членом нашей семьи», — сказала Джули и добавила, что Пебблс любила летние прогулки и слушать кантри.

Ранее сообщалось, что в Гонконге скончался Ань-Ань — самая старая большая панда в мире, жившая в неволе. Перед смертью 35-летний Ань-Ань несколько дней болел.

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Евгения Черкасова
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