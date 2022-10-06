Турция начала отказываться от газа из России в пользу Ирана и Азербайджана

Турция сократила импорт газа из России на 37,2%, нарастив закупки в Иране и Азербайджане

Турция начала отказываться от газа из России в пользу других поставщиков — в июле страна сократила импорт российского топлива на 37,2 процента год к году, пишет местное издание Anadolu со ссылкой на ежемесячный отчет Управления по регулированию энергетического рынка (EMRA). В то же время Турция нарастила закупки в Иране и Азербайджане на 37,5 и 31,5 процента соответственно.

При этом Россия осталась лидером по поставкам газа в страну, обеспечив ее 1,44 миллиарда кубометров газа, на Иран и Азербайджан пришлось 870 и 710 миллионов кубометров импорта соответственно. В целом в июле 2022-го Турция закупила на 15,7 процента меньше газа по сравнению с тем же месяцем 2021 года — импорт упал с 4,05 до 3,41 миллиарда кубометров.

По данным EMRA, за месяц страна получила около 3,02 миллиарда кубометров газа по трубопроводам и еще 383 миллиона кубометров — по морю в сжиженном виде. Такие показатели указывают на снижение трубопроводного импорта на 13 процентов, импорта СПГ — на 32,6 процента.

При этом Турции удалось снизить общее потребление газа на 27,5 процента год к году, до 2,78 миллиарда кубометров. Страна добилась такого результата за счет сокращения использования газа на электростанциях (минус 46,8 процента, до 1,01 миллиона кубометров), хотя бытовое потребление выросло (плюс 10,9 процента, до 251 миллиона кубометров). Кроме того, страна нарастила запасы топлива — объем газа в хранилищах в июле 2022 года увеличился на 20,6 процента, до 3,37 миллиарда кубометров.

В сентябре стало известно, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган собирался попросить у российского лидера Владимира Путина 25-процентную скидку на газ, а также возможность оплачивать часть поставок в собственной валюте — турецкой лире, которая при этом показывает серьезную волатильность, существенно слабея. В октябре РИА Новости со ссылкой на источник подтвердили, что Турция и Россия активно обсуждают стоимость поставок топлива.

