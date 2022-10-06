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Экономика

В России начался бум финансовых пирамид

ЦБ выявил 1,5 тысячи компаний с признаками финансовых пирамид

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Банк России выявил почти 1,5 тысячи компаний с признаками финансовых пирамид за девять месяцев этого года, заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, его слова приводит ТАСС.

В стране начался бум финансовых пирамид. Около 527 организаций, имеющих признаки пирамид, регулятор обнаружили только в третьем квартале, в то время как за первые полгода их было 954. Эти организации не разрастаются, они маленькие, заявил Лях. Он добавил, что ЦБ обнаружил 392 финансовые пирамиды с элементами игровой деятельности за девять месяцев этого года.

Главной причиной увеличения числа финансовых пирамид стало отключение России от западных фондовых бирж, заявил ранее управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский.

Ранее Центробанк подсчитал потери россиян от участия в финансовых пирамидах — в год граждане теряют от 10 до 12 миллиардов рублей.

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Платон Щукин
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