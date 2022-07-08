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ЦБ оценил потери россиян от финансовых пирамид

ЦБ оценил потери россиян от участия в финансовых пирамидах в 10-12 миллиардов рублей в год

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Центробанк подсчитал потери россиян от участия в финансовых пирамидах — в год граждане теряют от 10 до 12 миллиардов рублей, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Его заявления цитирует РИА Новости.

Названная представителем ЦБ сумма выведена из предварительных оценок экспертов. Обычно объемы потерь высчитываются по результатам рассмотрения уголовных дел в судах. Лях отметил, что из-за мошеннических пирамид без денег остается существенное число людей.

Глава департамента привел в пример крупные пирамиды Finiko и Antares, которые возникали на протяжении последних лет, и в них участвовали десятки тысяч человек. В апреле 2022 года руководители казанской компании Finiko были задержаны, а в конце июня в ее отношении следователь возбудил уголовное дело об организации преступного сообщества (ОПС).

Организация получила от клиентов не менее 250 миллионов рублей. Филиалы компании действовали более чем в 70 регионах России. Было возбуждено 169 уголовных дел по статье «Мошенничество».

В начале мая Центробанк предупредил россиян о росте числа финансовых пирамид нового типа. Они основаны на переводах с помощью криптовалюты или вложениях в якобы цифровые инструменты. «На фоне финансовых неопределенностей популярны призывы "спасти денежные средства" в зарубежных юрисдикциях: вложиться в иностранный проект, в иностранные ценные бумаги», — пояснил Валерий Лях.

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Платон Щукин
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