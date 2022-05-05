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Россиян предупредили о росте числа финансовых пирамид нового типа

В ЦБ рассказали о росте числа финансовых пирамид, связанных с криптовалютами

Фото: Shutterstock

Более 58 процентов выявленных в первом квартале финансовых пирамид связаны с криптовалютами, рассказал в интервью ТАСС директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

Он предупредил, что наблюдается рост числа схем нового типа. Они основаны на переводах с помощью криптовалюты или вложениях в якобы цифровые инструменты. «На фоне финансовых неопределенностей популярны призывы "спасти денежные средства" в зарубежных юрисдикциях: вложиться в иностранный проект, в иностранные ценные бумаги», — пояснил директор департамента ЦБ.

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Ограничения, связанные с международными расчетами, стали способом убедить человека перевести деньги на личный счет посредника-физлица, сказал Лях.

Ранее в ЦБ испугались замещения рубля криптовалютами. Массовая покупка цифровых активов неизбежно приведет к их использованию в качестве средства платежа, заявила зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева. «В этом случае произойдет замещение рубля как денежной единицы Российской Федерации криптовалютами, расширение теневой экономики, сокращение налоговых поступлений», — уверена она.

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Платон Щукин
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