В ЦБ испугались замещения рубля криптовалютами

Зампред ЦБ России Юдаева заявила об угрозе замещения рубля при распространении криптовалют

Массовая покупка криптовалют неизбежно приведет к ее использованию в качестве средства платежа и может заместить рубль, заявила зампредседатель ЦБ Ксения Юдаева, передает РИА Новости.

«В этом случае произойдет замещение рубля как денежной единицы Российской Федерации криптовалютами, расширение теневой экономики, сокращение налоговых поступлений», — предостерегли в регуляторе.

Также Юдаева назвала криптовалюты финансовой пирамидой. Она добавила, что рост мошенничества в торговле криптовалютами может привести к тому, что жители России лишатся значительной части сбережений.

Также интеграция криптовалют в финансовую систему приведет к созданию параллельной финансовой системы, не подчиняющейся правилам, которые действуют для финансовых организаций в стране, заявила зампред. Регулятор отметил, что цифровые деньги часто используются в противоправной деятельности.

ЦБ в январе выступал с идеями о запрете оборота и майнинга криптовалют, однако правительство утвердило концепцию регулирования, не предполагающую запретов.