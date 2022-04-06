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Центробанк назвал криптовалюты финансовой пирамидой

ЦБ: при легализации криптовалют в РФ станут инвестировать в высокоспекулятивный инструмент

Фото: Pixabay

Легализация оборота криптовалют может привести к тому, что россияне станут активно инвестировать в высокоспекулятивный инструмент, который фактически является финансовой пирамидой. Об этом говорится в ответе первого зампредседателя Центробанка (ЦБ) Ксении Юдаевой на предложения депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина, пишет РИА Новости.

«Полагаем, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой», — говорится в ответе.

При этом указывается, что рост мошенничества в торговле криптовалютами может привести к тому, что жители России лишатся значительной части сбережений.

Также регулятор отметил, что цифровые деньги часто используются в противоправной деятельности, например, отмывании доходов, наркоторговле, финансировании терроризма. Это создает вызов для глобальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, заявили в ЦБ.

Центральный банк России в январе выступал с идеями о запрете оборота и майнинга криптовалют, однако правительство утвердило концепцию регулирования, не предполагающую запретов. Согласно документу, главная цель — грамотная интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему, а также должный контроль за денежными потоками кредитных организаций.

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Марина Совина
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