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ЗАГС официально «похоронил» живую российскую пенсионерку

В Свердловской области ЗАГС выдал справку о смерти живой пенсионерке
Алевтина Фролова

Алевтина Фролова. Кадр: Ксения Беляева / Городские порталы

В Свердловской области органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) официально «похоронили» живую пенсионерку. Об этом в четверг, 6 октября, пишет 72.ru.

75-летняя жительница Первоуральска Алевтина Фролова попала в списки умерших по ошибке — вместо своей полной тезки, которая скончалась в Нижнем Тагиле. По словам пожилой россиянки, она примерно в то же время также попала в больницу из-за проблем со здоровьем.

«Когда я приехала в ЗАГС, мне выдали справку о моей смерти», — рассказала женщина.

В документе значилась дата — 2 июля. В этот же день у живой Алевтины Фроловой был инфаркт миокарда.

Данные пенсионерок, живой и умершей, перепутали в отделе полиции и предоставили в ЗАГС. «Вернуть к жизни» жительницу из Первоуральска теперь может только суд. Из-за случившегося она уже два месяца не получает пенсию.

В июне в московской больнице умерла пенсионерка, которую госпитализировали после наезда электросамоката.

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Евгения Куликова
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