В Москве умерла сбитая электросамокатом пенсионерка

В московской больнице умерла 82-летняя пенсионерка, которую сбил электросамокат

В московской больнице умерла пенсионерка, которую госпитализировали после наезда электросамоката. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

По его словам, инцидент произошел 14 июня на улице Ивана Франко. Сбитую электросамокатом 82-летнюю женщину доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее перелом бедренной кости. В среду, 22 июня, пенсионерка скончалась.

По информации издания, правоохранительные органы проводят по факту происшествия проверку. Также назначена медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти женщины.

В России электросамокатчики часто становятся участниками дорожных происшествий. 22 июня в Химках мужчина на электросамокате выехал из-за угла дома и сбил 87-летнюю женщину. Момент инцидента попал на видео. У пострадавшей диагностировали перелом шейки бедра. 6 июня в Москве после наезда электросамоката скончалась 83-летняя женщина. Врачи госпитализировали ее с переломом черепа, ребер и ноги, однако на следующий день пенсионерка умерла.

В марте Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством из-за скорости их передвижения. Автоюрист Лев Воропаев в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, что теперь водители некоторых видов этого транспорта должны будут сдавать экзамены на права категории «М».

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