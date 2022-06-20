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Россиянин на электросамокате выехал из-за угла и сбил 87-летнюю женщину

Мужчина на электросамокате сбил 87-летнюю женщину в Химках Московской области

В Химках Московской области после наезда мужчины на электросамокате сильно пострадала 87-летняя женщина. Видео инцидента публикует Telegram-канал «МК: срочные новости».

ДТП произошло в районе улицы Дружбы. На кадрах видно, как мужчина сворачивает из-за угла жилого дома и наезжает на пожилую россиянку. От столкновения оба теряют равновесие и падают. Сама женщина встать с асфальта не может.

По сообщению канала, у пострадавшей диагностировали перелом шейки бедра, женщину госпитализировали. Полиция ищет владельца самоката.

Власти Москвы и Московской области намерены сделать специальные полосы для движения велосипедистов, бегунов и самокатчиков.

Ранее сообщалось, что в Москве в районе Ивановское мужчина насмерть сбил 83-летнюю женщину на электросамокате.

Валерий Розенберг
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