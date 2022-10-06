Президент ФРГ счел закрытым вопрос о репарациях Польше

Президент Германии Штайнмайер: вопрос о репарациях Польше не является открытым

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал позицию правительства страны по репарационным требованиям со стороны Варшавы. Об этом сообщает ТАСС.

«Этот вопрос ни в коей мере не является открытым», — сказал Штайнмайер. Президент также подчеркнул, что в правительстве Германии не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также назвала закрытым вопрос о репарациях Польше за ущерб во время Второй мировой войны.

3 октября глава МИД Польши Збигнев Рау заявил о требованиях репараций от Германии, подписав соответствующий документ.