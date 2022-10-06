В Запорожской области назвали задачи мобилизованных россиян

Рогов заявил, что задачей мобилизованных россиян в Запорожской области станет охрана тыла

Задачей мобилизованных россиян в Запорожской области станет охрана тыла. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, важно, чтобы прибывшие в регион мобилизованные были хорошо подготовлены и смогли заменить в тылу военнослужащих с боевым опытом. «Для нас главное не сроки, а качество этих людей, так как важно не число, а умение», — подчеркнул Рогов.

Он отметил, что сейчас в охране тыла задействованы военнослужащие с боевым опытом, которые «могли бы идти вперед, защищать родной край и наступать». В свою очередь, мобилизованные, заняв второй и третий эшелоны обороны, смогут получить опыт, считает Рогов.

4 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в рамках проведения частичной мобилизации в Вооруженные силы России прибыли более 200 тысяч человек. Призывников поручено обеспечить одеждой и другим необходимым имуществом, а также назначить на воинские должности. Шойгу подчеркнул, что мобилизованные будут действовать в зоне спецоперации на Украине вместе с опытными подразделениями.

Ранее Минобороны официально назвало задачами мобилизованных оборону и контроль территорий, занятых Россией. Как отметили в ведомстве, перед отправкой в место службы призывники проходят боевое слаживание, в ходе которого получают навыки работы в составе подразделений, изучают военную технику и оружие.