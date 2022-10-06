Россиян предупредили о высоких рисках сбережений в валюте

Аналитик Исаков рекомендовал россиянам снижать долю валюты в сбережениях

Сбережения в долларах и евро становятся все более рискованными: западные страны могут наложить новые санкции в рамках которых россияне не смогут воспользоваться валютой на брокерских счетах в течение неопределенного срока. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

«Доллар и евро, действительно, стали рискованными вложениями, — сказал аналитик. — И дело здесь не в мерах России по валютному регулированию, а в тех шагах, которые могут предпринять недружественные страны. Ведь именно они накладывают ограничения, замораживают активы. Условно говоря, одним росчерком пера США могут сделать так, что инвестор не сможет воспользоваться своими долларами на брокерском счете на неопределенный срок».

Тем не менее, имеются, по словам Исакова, альтернативы. Инвесторы могут купить инструмент, торгующийся на Мосбирже, номинированный в долларах или евро — тогда при реализации неблагоприятного сценария можно будет получить средства по курсу рубля.

«Другой вариант — хранить эти валюты на банковских депозитах, и тогда, в крайнем случае, вам так же вернут эти средства в рублях по курсу. Плюс, всегда есть вариант купить наличную валюту. Отдельный вопрос — что с ней делать. Ее надо хранить либо дома, где вы подвергаетесь риску банального ограбления или кражи, либо в банковской ячейке, которую нужно оплачивать», — предупредил собеседник «Ленты.ру».

Существуют и альтернативные валюты, которые могут стать одним из инструментов хранения сбережений. В первую очередь это, как считает Исаков, юань, который наиболее интересен по соображениям ликвидности.

«В России привычка сберегать в валюте сформировалась за годы ослабления рубля. В новой реальности нельзя сказать, что нас ждет его ослабление, поэтому при прочих равных условиях я бы рекомендовал "валютчикам" переучиваться и снижать долю валюты в своих сбережениях», — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что объем торгов в паре юань/рубль с расчетами «завтра» в понедельник, 3 октября, достиг 70,3 миллиарда рублей, по этому инструменту было совершено 64,9 тысячи сделок, свидетельствуют данные Мосбиржи.