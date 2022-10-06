Москвичи потеряли интерес к одному типу жилья

Dataflat: спрос на новостройки в Москве и Подмосковье снизился на 17 процентов

В сентябре 2022 года жители Москвы и Подмосковья потеряли интерес к покупке квартир в новостройках — число подобных сделок снизилось на 17 процентов по сравнению с августом, до 11,8 тысячи. Уровень спроса на этот тип жилья оценили аналитики Dataflat в исследовании, текст которого опубликовали в Telegram.

Тем не менее по сравнению с августом 2022 года показатель оказался выше на на 6 процентов, отмечают специалисты. Средняя цена одного квадратного метра в строящемся доме при этом за год выросла на 17 процентов, до 256,4 тысячи рублей, а средняя стоимость лота — на 16 процентов, до 13 миллионов рублей.

На первичном рынке Старой Москвы число сделок год к году уменьшилось на 2 процента, до 5,5 тысяч. При этом показатели сентября на 6 процентов превосходят август. Средняя цена «квадрата» в сделках увеличилась за год на 8 процентов, до 333,8 тысячи рублей, а средняя стоимость объекта — на 3 процента, до 18,1 миллиона рублей.

По данным аналитиков, самое заметное падение числа сделок за год произошло в Новой Москве — минус 32 процента, до 1,71 тысячи. По сравнению с августом сделок стало меньше на 1 процент. Средняя цена одного квадратного метра в ТиНАО увеличилась на 15 процентов, до 233,8 тысячи рублей, а средняя стоимость лота — на 21 процент, до 10,5 миллиона рублей.

В Подмосковье количество сделок снизилось на 24 процента по сравнению с сентябрем 2021-го, до 4,5 тысячи. При этом рост числа договоров по сравнению с августом 2022-го составил 5 процентов. Средняя цена «квадрата» увеличилась на 19 процентов, до 170,3 тысячи рублей, а средняя стоимость лота — на 23 процента, до 7,6 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в августе москвичи бросились покупать готовые квартиры — число сделок на вторичном рынке жилья, по данным Росстата, выросло на 16,1 процента по сравнению с июлем.