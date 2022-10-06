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В США опровергли планы о размещении ядерного оружия в Польше

Замглавы пресс-службы Госдепа Пател: США не планируют размещать ядерное оружие в Польше

Фото: Pixabay

В США опровергли планы о размещении ядерного оружия в Польше. Об этом заявил замглавы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, передает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты не планируют базировать подобные вооружения в странах, вошедших в НАТО после 1997 года, в том числе в Польше, которая присоединилась к Североатлантическому альянсу в 1999 году.

«Мы не в курсе, чтобы эта тема поднималась в ходе переговоров. Но я могу сказать, что США не планируют размещать ядерное оружие на территории стран-членов НАТО, присоединившихся после 1997 года», — подчеркнул чиновник.

4 октября глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) Ярослав Качиньский предложил разместить в стране ядерное оружие НАТО.

Затем 5 октября президент Польши Анжей Дуда заявил о желании присоединиться к программе совместного использования ядерного оружия в рамках НАТО — Nuclear Sharing, а также уточнил, что по этой теме сейчас ведутся переговоры.

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Марина Совина
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