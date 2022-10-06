Врач назвал опасные последствия нехватки тестостерона

Уролог-андролог Сысоев: нехватка тестостерона у мужчин ведет к ожирению

Нехватка тестостерона у мужчин с лишним весом ведет к ожирению, утверждает врач-уролог-андролог высшей категории «СМ-Клиники» Александр Сысоев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал опасные последствия нехватки мужского полового гормона, а также причины уровня его падения.

По словам Сысоева, дефицит тестостерона может развиваться даже у молодых мужчин, и эта проблема не менее актуальна, чем сахарный диабет и болезни сердца.

Дефицит тестостерона у мужчин с избыточной массой тела является важным фактором в поддержании и прогрессировании ожирения и метаболических нарушений Александр Сысоев уролог-андролог

Врач обратил внимание, что многие его коллеги не знакомы с проблемой, поэтому зачастую не выявляют андрогенодефицит.

О нехватке тестостерона говорят депрессия и раздражительность, физическая слабость, ухудшение памяти и нарушение когнитивных функций, частое мочеиспускание со слабой струей, а также нарушение сна и постоянное ощущение усталости, перечислил Сысоев.

Но основными тремя признаками, говорящими о наличии андрогендефицита, являются снижение либидо и сексуальной активности, снижение числа утренних и качественных эрекций

Александр Сысоев уролог-андролог

Врач сообщил, что низкий уровень тестостерона может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. В частности, он наблюдается при патологических изменениях яичек или гипофиза, синдромах Клайнфельтера и Кальмана, идиопатических, метаболических или ятрогенных нарушениях.

Повысить уровень тестостерона естественными способами можно только в том случае, если отклонение от нормы невелико и вызвано не постоянными, а временными проблемами, например, резким изменением режима дня и образа жизни, стрессом, сильными переживаниями, отметил Сысоев.

По его словам, для улучшения гормонального фона нужно спать не менее семи часов, соблюдая график отхода ко сну, делать гимнастику или бегать по полчаса в день (это лучше, чем изматывающая силовая тренировка раз в неделю), отказаться от вредных привычек и вредной пищи. Врач также посоветовал не увлекаться десертами и добавить в рацион морскую рыбу, водоросли или другие морепродукты с цинком.

При таком подходе через один-три месяца уровень тестостерона начнет приходить в норму, заверил Сысоев.

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