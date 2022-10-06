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Тодоренко рассказала о фигуре после родов

Тодоренко рассказала, что после родов тренировалась пять раз в неделю ради похудения
Регина Тодоренко

Регина Тодоренко. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Популярная телеведущая Регина Тодоренко рассказала, как изменилась ее фигура после рождения второго ребенка. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она заявила, что ради похудения тренировалась по пять раз в неделю.

Ведущая опубликовала свой снимок в нижнем белье и отметила, что не относится к тем женщинам, которые «выходят из роддома как стройная, грациозная лань». Вместе с тем, по словам Тодоренко, после вторых родов она достаточно быстро пришла в форму.

«Но рубеж в 61 килограмм не могла преодолеть, хоть и занималась по четыре часа пять раз в неделю», — написала ведущая. Она также показала фото, согласно которому ее вес теперь составляет 59,8 килограмма. Тодоренко отметила, что ей осталось сбросить еще три килограмма до возвращения к весу, который был у нее до беременности.

О появлении на свет второго ребенка у телеведущей и ее супруга певца Влада Топалова стало известно 15 июля. Тодоренко сообщила, что у них родился сын, которого пара назвала Миром. Позднее она также рассказала, что рожала в домашней обстановке в присутствии мужа и старшего сына.

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Маргарита Щигарева
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