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Регина Тодоренко рассказала о вторых родах

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что рожала второго ребенка в домашней обстановке

Фото: @reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко раскрыла подробности рождения второго ребенка. О том, что роды проходили в присутствии ее мужа Влада Топала и их трехлетнего сына Михаила, она рассказала в своем Telegram-канале.

Телеведущая сообщила, что рожала в домашней обстановке. Во время схваток Тодоренко принимала пищу и ходила по беговой дорожке. «Я пошла в тренажерный зал и проживала волны там. Давала волю своим эмоциям, своей природе. Просто была порталом, который проводит ребенка в новый мир», — написала она.

По словам знаменитости, роды проходили в присутствии мужа и сына. «Я мечтала, чтоб малыша мы встретили всей семьей», — отметила телеведущая. Она добавила, что постаралась подготовить младшего сына к этом событию.

У Тодоренко и Топалова двое детей. О рождении второго сына стало известно 15 июля. Телеведущая сообщила, что ребенка назвали Миром. Первый сын Михаил родился у пары в 2018 году.

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Денис Савосин
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