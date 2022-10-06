Жителям регионов предложили выгодные туры на популярный азиатский курорт

АТОР: жителям Иркутска и Новосибирска предложили выгодные туры в Паттайю в ноябре

Российские туроператоры предложили живущим в регионах туристам выгодные путевки в тайскую Паттайю. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

ANEX Tour подготовил для россиян недельный тур на популярный азиатский курорт с вылетом из Иркутска 11 ноября от 143 тысяч рублей на двоих. Туристы смогут остановиться в трехзвездочном отеле Golden Tulip Essential Pattaya Hotel, в стоимость проживания включены завтраки. Более продолжительный отдых (на девять ночей) в пятизвездочном отеле на завтраках обойдется жителям регионов в 197 тысяч рублей на двоих. Вылет запланирован на 9 ноября. В путевку не входят расходы на трансфер.

Туроператор также рассчитал стоимость туров в Паттайю для отдыхающих из Новосибирска. При этом им предлагается вариант перелета со стыковкой в Иркутске. Путевка на 11 ночей обойдется россиянам минимум в 222 тысячи рублей на двоих.

Более дешевые туры россиянам подготовила компания ПАКС. По данным АТОР, за отдых продолжительностью девять ночей путешественникам придется заплатить примерно 158 тысяч рублей на двоих при условии размещения в четырехзвездочном отеле и около 181 тысячи рублей — за отдых в пятизвездочном.

Отмечается, что стоимость пакетных туров с вылетом из Иркутска, подготовленных туроператорами, заметно отличается от всех других вариантов, которые использовали местные туристы для отдыха в Таиланде. В АТОР подчеркнули, что нынешний ценник ниже, чем отдельно купленный перелет и отель, а также ниже комбинации «пакетный тур с вылетом из Москвы + перелет до Москвы».

Ранее в октябре стало известно, что Россия собралась возобновить прямые рейсы с четырьмя азиатскими странами, среди которых Таиланд, Мьянма, Вьетнам и Индонезия. В МИД РФ отметили, что скорейшему достижению этой цели препятствуют санкционные меры, введенные Западом в отношении Москвы после начала специальной операции на Украине.

