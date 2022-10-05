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Россия собралась возобновить авиасообщение с четырьмя азиатскими странами

МИД: Россия обсуждает запуск прямых рейсов с Вьетнамом, Таиландом, Индонезией и Мьянмой

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия собралась возобновить прямые рейсы с четырьмя азиатскими странами, среди которых Таиланд, Мьянма, Вьетнам и Индонезия. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев.

По словам дипломата, в настоящее время Россия обсуждает вопрос о запуске прямого авиасообщения с рядом стран АСЕАН, в том числе с Вьетнамом, Мьянмой, Индонезией и Таиландом.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что скорейшему достижению соответствующих договоренностей препятствуют антироссийские санкционные меры, которые ввел Запад после начала специальной операции РФ на Украине.

При этом Николай Ноздрев выразил надежду, что России вместе с партнерами по АСЕАН все-таки удастся найти решение, которое позволит тысячам граждан совершать перелеты удобными прямыми рейсами.

Фариза Бацазова
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