Трамп назвал политику Байдена «сумасшествием»

Трамп раскритиковал Байдена за «мольбы» к Саудовской Аравии о производстве нефти

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал администрацию нынешнего главы Белого дома Джо Байдена за просьбы Вашингтона к другим странам по вопросу производства нефти. Он обратился к руководству страны во время выступления на конференции в Майами, пишет РИА Новости.

Трамп назвал действия властей сумасшествием. «Мы умоляем Венесуэлу, мы умоляем Саудовскую Аравию, мы умоляем всех о нефти, когда у нас под ногами больше, чем у кого бы то ни было», — подчеркнул он.

По мнению Трампа, вместо того, чтобы закупать нефть у сторонних поставщиков, США следует добывать ее у себя.

Ранее власти США предложили Венесуэле заместить поставки российской нефти взамен на ослабление американских санкций, не позволяющих Каракасу продавать сырье. Байден запретил импорт российской нефти в США.