В России призвали определить критерии для частичной мобилизации

ЛДПР внесет в Госдуму законопроект с критериями отсрочек от частичной мобилизации

Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что партия разработала законопроект, уточняющий критерии по частичной мобилизации. В рамках инициативы депутаты предложили давать отсрочку гражданам России, являющимся единственными детьми одинокого родителя. Документ опубликован в Telegram-канале Нилова.

«Постарались внести в устаревший документ новые понятия о частичной мобилизации и отсрочке от призыва на военную службу в ее рамках. Предложили также объемный перечень категорий граждан, которые, на наш взгляд, нуждаются в отсрочке», — отметил Нилов.

Предполагается, что законопроект внесут в Госдуму в четверг, октября. В документе призвали не распространять на россиян, имеющих отсрочку от призыва по частичной мобилизации и не получивших повестку, норму о запрете на отъезд с места постоянного пребывания без разрешения военного комиссариата. При этом призыву подлежат «граждане, уволенные с зачислением в запас» Вооруженных сил.

Отсрочку предложили ввести для россиян, служащих по призыву; рядовым старше 35 лет; младшим офицерам — старше 50 лет; старшим — старше 55 лет; имеющим на иждивении трех и более детей до 16 лет, или ребенка-инвалида и еще ряду категорий граждан. Если поправки примут, то они будут распространяться на «правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. «Работа будет проводиться планово», — отметил он.