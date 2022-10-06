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В военторгах описали ситуацию спустя две недели после начала мобилизации

В военторгах заявили о нехватке спальных мешков
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

С момента объявления в стране частичной мобилизации прошло уже две недели, однако ажиотаж и проблемы с поставками в российских военторгах не прекращаются. Об этом «Ленте.ру» рассказали представители специализированных магазинов.

На то, что на фоне возросшего спроса у них наблюдаются проблемы с поставками, в военторгах жаловались неделю назад.

«Спрос не упал, люди по-прежнему идут. Из необходимого наблюдается огромный дефицит спальных мешков, их нет нигде. На полках сейчас большинство товаров есть. Если говорить о поставках, то дефицит всего тактического и расцветка «мох». Цены выросли в среднем на 20 процентов», — поделились в сети магазинов спецодежды «Военный маркет» города Орел.

В тюменском оптово-розничном магазине товаров для силовых структур «Воин» сообщили, что покупателей в последнее время стало приходить значительно меньше, однако стало больше звонков — потенциальных клиентов интересует наличие товаров.

«Больше всего запросов на наколенники, балаклавы, спальные мешки. Ничего этого в наличии нет, заказы постепенно отгружаются поставщиками, с наплывом, мы так поняли, они справляются», — описали ситуацию в магазине.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации в стране. Как позже уточнил глава Минобороны России Сергей Шойгу, будут призваны 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация коснется тех, кто уже отслужили в армии, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт.

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Екатерина Смирная
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