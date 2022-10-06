Пригожин ответил на предложение выгнать военкоров с передовой

Евгений Пригожин выступил против отстранения военкоров от работы на передовой

Предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на предложение полковника запаса Виктора Баранца выгнать военных журналистов с передовой. Его комментарий приводит пресс-служба компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

В сообщении отмечается, что военный эксперт выступил с подобным заявлением, так как посчитал, что корреспондент Сергей Среда рассекретил позиции «Вагнера», выложив в сеть фото, сделанное возле одного из штабов. По словам Баранца, сразу же после публикации снимка по месту дислокации был нанесен удар. «Ненавижу таких сопляков», — приводятся в комментарии слова полковника запаса.

В свою очередь, Пригожин выступил против отстранения военкоров от работы в зоне боевых действий. «Хочу сообщить вам, что к военкору Сергею Среде ни у меня, ни у бойцов ЧВК "Вагнер" нет никаких претензий. Поэтому ставить в пример Среду не совсем корректно», — обозначил он свою позицию.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о статусе Пригожина. Он подчеркнул, что предприниматель является гражданином России, который всей душой болеет за происходящее в стране.

26 сентября Пригожин признал, что создал группу, которую впоследствии назвали ЧВК «Вагнер». По словам бизнесмена, ЧВК была организована им весной 2014-го, «когда начался геноцид русского населения Донбасса». Он уточнил, что, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался набрать группу, которая «поедет и защитит русских». Однако поняв, что эти люди ему не подходят, владелец «Конкорда» занялся этим сам.