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В FIFA 23 по ошибке добавили женщин-футболисток

Пользователи Reddit рассказали о баге в FIFA 23, добавляющем женщин в основную команду

Фото: unsplash

Пользователи симулятора FIFA 23 обнаружили возможность играть за женщин во всех режимах игры. Первым об этом сообщил пользователь Reddit под ником theOUTCOME3.

По словам геймера, он обнаружил, что в футбольном симуляторе можно выбрать женщин в любую команду. В FIFA присутствуют женские команды, однако их нельзя заявлять вместе с мужскими. Также число подобных команд невелико, из-за чего в игре отсутствует режим карьеры с женскими клубами.

Энтузиаст обратил внимание, что из-за неизвестной ошибки может добавить футболисток в любую команду и в любом режиме — в том числе, самом популярном FIFA Ultimate Team (FUT). Автор рассказал, что EA Sports вряд ли планировала это, и женщины появились в мужских командах случайно.

Посетители Reddit неоднозначно оценили ошибку. Один из комментаторов посетовал, что странный баг уничтожает баланс и атмосферу игры. «Это супервесело. Хотелось бы, чтобы мы могли выбирать женщин в мужские команды нарочно», — отметил пользователь под ником HgPorras.

Женские команды впервые появились в FIFA в 2016 году, с каждой новой серией игры их количество увеличивалось. Из спортивных соображений организовывать матчи между женскими и мужскими командами в игре нельзя.

В конце сентября пользователи футбольного симулятора FIFA 23 нашли в игре российских комментаторов — Константина Генича и Георгия Черданцева. При этом с марта 2022 года в играх серии FIFA отсутствуют российские клубы и стадионы.

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Андрей Ставицкий
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