Лукашенко рассказал о договоре Польши и США о размещении ядерного оружия

Лукашенко заявил, что Польша давно договорилась с США о размещении ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша уже давно договорилась с США о размещении арсеналов ядерного оружия на своей территории. Главу государства цитирует РИА Новости.

«Вчера уже Дуда заявил… Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием. Нам надо предпринимать меры, у нас его нет», — заявил Лукашенко.

Он также рассказал что уже обсуждал вопрос размещения ядерного оружия в Польше с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее белорусский лидер заявлял, что Минск может поставить вопрос об обладании российским ядерным оружием в случае агрессии со стороны Запада. Он отметил, что одним из обстоятельств может стать продвижение в Польшу американского ядерных арсеналов.

Кроме того, стало известно, что в Белоруссии переоборудовали тактические фронтовые бомбардировщики Су-24 под несение ядерного оружия.