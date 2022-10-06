Назван порядок снятия с воинского учета в России при проживании за границей

«Объясняем.рф»: живущим за границей для снятия с воинского учета нужно явиться в военкомат

Гражданам России, которые проживают за границей, для снятия с воинского учета нужно явиться в военкомат. Такой порядок назвали на портале «Объясняем.рф».

«Для снятия с воинского учета гражданин должен лично явиться в военкомат и подать письменное заявление с указанием причины снятия и нового места жительства», — говорится в сообщении.

Авторы госпортала объяснили, что для постановки на воинский учет гражданину также необходимо явиться лично в военкомат с документами.

Ранее стало известно, что россиянам, подпадающим под частичную мобилизацию, могут вручить повестку в регионе, отличном от места регистрации. Так, гражданам, зарегистрированным в одном регионе, но работающим в другом, могут вручить повестку по месту работы.

О начале в стране частичной мобилизации президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.