Россиян предупредили о вручении повестки не по месту регистрации

«Объясняем.рф»: повестку могут вручить на работе в отличном от места регистрации регионе

Россиянам, подпадающим под частичную мобилизацию, могут вручить повестку в регионе, отличном от места регистрации. Об этом предупредили в Telegram-канале правительственного портала «Объясняем.рф».

Если гражданин зарегистрирован в одном городе, но работает в другом, то ему могут вручить повестку на работе. В таком случае повестку военного комиссариата уполномочен передать работник военно-учетного стола (отдела кадров).

Ранее портал описал порядок вручения повестки россиянам на работе. Работодатель должен вернуть повестку в военный комиссариат в случае, если нет возможности вручить ее работнику под роспись — например, в это время он находится в отпуске.

Уточняется, что военкоматы могут направлять повестку в отдел кадров предприятия для последующего вручения в руки подлежащему призыву по мобилизации россиянину. В таком случае сотрудника, на имя которого пришла повестка, должны об этом уведомить.

