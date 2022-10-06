Россию назвали способной резко сократить добычу нефти

Bloomberg: Россия может сократить добычу нефти на три миллиона баррелей в сутки

В ответ на введение западными странами потолка цен на российскую нефть Москва способна в обозримые сроки резко сократить добычу и, соответственно, поставки на мировой рынок. Такой вариант развития событий назвали в материале Bloomberg.

Снижение может составить до трех миллионов баррелей в сутки. Глава консалтинговой компании Rapidan Energy Group Роберт МакНелли заметил, что российские нефтяные компании в состоянии добиться такого сокращения без ущерба для месторождений.

Управляющий директор аналитической компании ClearView Energy Partners Кевин Бук добавил, что даже половина такого сокращения окажет немедленное давление на рынки и приведет к росту цен. По большому счету речь идет о прекращении трети или двух третей экспортных поставок российского сырья.

В свою очередь бывший представитель Госдепартамента Дэвид Голдвин рассказал, что Россия может нарушить мировой рынок и другими способами. В том числе это остановка поставок по трубопроводу «Дружба» или Каспийскому транспортному консорциуму, причем во втором случае пострадают казахстанские, а не российские предприятия.

Введение потолка цен на российскую нефть готовят одновременно группа G7 и Евросоюз, причем последний ориентируется на принципы, предложенные «семеркой». Российская сторона предупреждает, что не станет продавать сырье участникам такого соглашения.

На этом фоне ОПЕК+ объявил об ограничении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки с 1 ноября. США выразили сожаление в связи с таким решением и приготовились поставить на рынок дополнительные объемы из своих стратегических запасов.

Для России снижение экспорта нефти обернется дополнительным падением нефтегазовых доходов, которые и без того находятся на многомесячном минимуме и делают бюджет дефицитным. В сентябре, по данным Минфина, средняя цена на российский сорт нефти Urals сложилась на уровне 68,25 доллара за баррель, что на 8,7 процента меньше, чем в августе.