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Российский бюджет недополучил 22,7 миллиарда рублей

Минфин: российский бюджет недополучил 22,7 миллиарда рублей нефтегазовых доходов

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

По итогам сентября российский бюджет недополучил 22,7 миллиарда рублей нефтегазовых доходов, констатировал Минфин. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о суммарном отклонении полученных нефтегазовых доходов к прогнозируемому уровню. Согласно ожиданиям ведомства, в октябре бюджет пополнится дополнительными 305,6 миллиардами рублей от продажи углеводородов. Минфин указал, что в итоге совокупный объем доходов должен будет вырасти на 282,9 миллиарда рублей.

В конце сентября министр финансов Антон Силуанов говорил, что дефицит бюджета в 2022 году может превысить ожидаемые 0,9 процента ВВП. При этом, согласно утвержденному проекту, доходы бюджета в 2023 году ожидаются в объеме 26,13 триллиона рублей, расходы составят 29,056 триллиона рублей. Соответственно, бюджет будет закрыт с дефицитом в размере 2,9 триллиона рублей, или 2 процента ВВП.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, бюджет останется дефицитным ближайшие три года.

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Платон Щукин
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