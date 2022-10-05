Минфин: российский бюджет недополучил 22,7 миллиарда рублей нефтегазовых доходов

По итогам сентября российский бюджет недополучил 22,7 миллиарда рублей нефтегазовых доходов, констатировал Минфин. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о суммарном отклонении полученных нефтегазовых доходов к прогнозируемому уровню. Согласно ожиданиям ведомства, в октябре бюджет пополнится дополнительными 305,6 миллиардами рублей от продажи углеводородов. Минфин указал, что в итоге совокупный объем доходов должен будет вырасти на 282,9 миллиарда рублей.

В конце сентября министр финансов Антон Силуанов говорил, что дефицит бюджета в 2022 году может превысить ожидаемые 0,9 процента ВВП. При этом, согласно утвержденному проекту, доходы бюджета в 2023 году ожидаются в объеме 26,13 триллиона рублей, расходы составят 29,056 триллиона рублей. Соответственно, бюджет будет закрыт с дефицитом в размере 2,9 триллиона рублей, или 2 процента ВВП.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, бюджет останется дефицитным ближайшие три года.