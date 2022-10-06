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Зеленский выдвинул кандидатуру Пышного на пост главы Нацбанка

Президент Украины Зеленский внес в Раду проект о назначении Пышного главой Нацбанка

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру Андрея Пышного на пост главы Национального банка Украины (НБУ). Проект о его назначении глава государства внес в Верховную Раду, передает РИА Новости.

Соответствующий документ появился на официальном сайте украинского парламента.

Ранее украинские СМИ сообщили, что глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко ушел в отставку из-за конфликта с офисом президента страны Владимира Зеленского. Стало известно, что у Шевченко ухудшились отношения с руководителем офиса Андреем Ермаком — тому не нравится рост инфляции и девальвация гривны.

Нового кандидата на должность главы НБУ Андрея Пышного называют близким другом Ермака и одноклассником бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка.

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Алевтина Запольская
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