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В Херсоне сообщили об обстреле ВСУ жилого дома

Экстренные службы Херсона сообщили об обстреле жилого дома со стороны украинских военных
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Владимир Бондаренко / ТАСС

Украинские военные обстреляли из СЗО HIMARS жилой дом в Херсоне, в результате пострадал подросток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

«Подтверждаем обстрел HIMARS жилого дома на улице Текстильщиков», — сообщил представитель экстренных служб.

По данным министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева, в результате атаки пострадал подросток. «Девочка 14 лет, осколочные ранения шеи. Госпитализирована в одну из городских больниц. Состояние девочки — средней тяжести», — сказал глава ведомства.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять ракет РСЗО HIMARS, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Антоновскому мосту в Херсоне.

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Алевтина Запольская
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