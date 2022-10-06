В Херсоне сообщили об обстреле ВСУ жилого дома
Экстренные службы Херсона сообщили об обстреле жилого дома со стороны украинских военныхСюжетРабота систем ПВО:
Украинские военные обстреляли из СЗО HIMARS жилой дом в Херсоне, в результате пострадал подросток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
«Подтверждаем обстрел HIMARS жилого дома на улице Текстильщиков», — сообщил представитель экстренных служб.
По данным министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева, в результате атаки пострадал подросток. «Девочка 14 лет, осколочные ранения шеи. Госпитализирована в одну из городских больниц. Состояние девочки — средней тяжести», — сказал глава ведомства.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять ракет РСЗО HIMARS, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Антоновскому мосту в Херсоне.