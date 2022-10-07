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В США представят танк нового поколения AbramsX

Компания General Dynamics Land Systems представит танк нового поколения AbramsX

Кадр: General Dynamics Land Systems / YouTube

Американская компания General Dynamics Land Systems представит демонстратор технологий AbramsX на ежегодной конференции Ассоциации армии США в октябре. Об этом сообщает 19FortyFive.

Танк нового поколения отличается от серийных Abrams уменьшенным весом, который повышает мобильность и транспортабельность машины. Танк получил гибридную силовую установку, снижающую расход топлива на 50 процентов.

В компании отметили, что AbramsX с сокращенным экипажем и поддержкой искусственного интеллекта может стать «мостом» от модифицированных Abrams SEP (System Enhancement Package) v3 и v4 к новому танку.

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В июле 19FortyFive писало, что модернизированный Abrams SEP v4 получит новый прицел с тепловизором третьего поколения и тактический планшет производства компании Leonardo DRS.

В июне General Dynamics Land Systems показала изображение новой версии танка Abrams. Машина получила усовершенствованную гладкоствольную пушку XM360 и боевой модуль Kongsberg Protector RS6.

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Даниил Иринин
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