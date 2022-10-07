Двое молодых россиян насильно посадили избитую женщину в сани и изнасиловали ее

В Алтайском крае двое россиян избили женщину, посадили ее в сани и изнасиловали

В Алтайском крае двоих молодых людей осудят за похищение 45-летней женщины, изнасилование и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей. Об этом в пятницу, 7 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Чеснокова.

По данным ведомства, в ночь на 27 декабря 2021 года компания жителей Змеиногорского района распивала спиртное в частном доме. Во время застолья двое молодых приятелей решили изнасиловать находившуюся с ними знакомую, после чего они избили ее и насильно посадили в сани, запряженную лошадью. Катаясь по городу, подельники избили россиянку до потери сознания и изнасиловали. После этого они отвези женщину к ней домой и оставили там, желая скрыть преступление.

На следующий день пострадавшую госпитализировали, позже она скончалась в больнице. Вскоре после этого соучастников задержали.

19 сентября сообщалось, что в Уфе россиянин убил знакомую ударом ножа в грудь по приказу голоса в голове.