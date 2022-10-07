В Нью-Йорке ввели режим ЧС

Мэр Нью-Йорка Адамс объявил о режиме ЧС из-за большого потока нелегальных мигрантов

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о режиме ЧС из-за большого потока нелегальных мигрантов, прибывающих в город. Об этом сообщает ТАСС.

По словам чиновника, режим ЧС введен из-за перегрузки системы приютов для бездомных в городе — ночлег ищут более 60 тысяч человек, почти 20 тысяч из них — дети.

Адамс называет происходящее гуманитарным кризисом: за один месяц, с мая по июнь, границы США пересекли более 11 тысяч человек, многие из них были фактически «высланы» из южных штатов вроде Техаса дальше на север. Городские власти уже открыли 23 временных убежища, чтобы справиться с наплывом мигрантов.

25 августа комиссар Нью-Йорка по миграционным вопросам Мануэль Кастро посчитал бесчеловечным и «скотским» обращение губернатора Техаса Грега Эббота с мигрантами. В свою очередь, мэр Нью-Йорка Адамс предложил размещать беженцев на круизных лайнерах.