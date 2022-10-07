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Эрдоган выразил желание встретиться с Путиным

Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в ближайшие несколько дней

Фото: Depo Photos / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик выразил желание увидеться с президентом России в Астане, где планируются саммиты Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азиии СНГ. «Путин может приехать на азиатские переговоры, мы сможем провести двусторонние переговоры, а также переговоры о России и Украине», — сказал он.

Ранее Эрдоган провел телефонные переговоры Путиным, в ходе которых они обсудили ситуацию на Украине. «Президент Эрдоган подтвердил, что Турция готова внести вклад в поиск мирного решения украинского вопроса на благо всех сторон», — рассказали в канцелярии турецкого лидера.

Президент Турции назвал себя единственным лидером, который может вести открытый диалог с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским одновременно. Он напомнил о роли Турции при заключении продуктовой сделки, а также при последнем обмене пленными между Россией и Украиной, прошедшем в сентябре.

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Анжелика Бережная
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