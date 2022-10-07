Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Минюст исключил двух человек из реестра СМИ-иноагентов

Минюст России исключил из реестра СМИ-иноагентов политолога Ковина и журналиста Воронова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Минюст России в пятницу, 7 октября, объявил о сокращении реестра иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Согласно информации на сайте министерства, из списка были исключены политолог, участник общественного движения «Голос» (признано иноагентом) Виталий Ковин и журналист Владимир Воронов.

«В.С. Ковин и В.В. Воронов исключены из реестра в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра», — говорится в сообщении об исключении двух человек из реестра.

В августе 2022 года Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов координатора «Голоса» Полину Костылеву. Решение было принято на основании заявления об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти.

«Голос» — общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей, занимающееся наблюдением за выборами. В августе 2021 года Минюст внес его в реестр незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функции иностранного агента на территории России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
В США оценили возможность ядерного удара России по Украине
Умерла кантри-звезда Джоди Миллер
В ЗВО прокомментировали «исправления» в военниках мобилизованных россиян
Убивший динозавров астероид вызывал мегаземлетрясение
Во Франции назвали сроки окончания топливного кризиса
Мужчина пришел с верблюдом в «МакАвто» и заказал ему картофель фри
Блогерша похвасталась лосинами H&M в сети и была поднята на смех за стиль 2010-х
В рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира сменился лидер
Звезда мюзиклов отменила гастроли из-за болезни как у Джастина Бибера
Названы районы столицы с сильно подешевевшим жильем бизнес-класса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.