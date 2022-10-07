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Названы авианаправления России с самым заметным снижением цен на осень

«Туту.ру»: больше всего осенью подешевели авиабилеты в Хабаровск и Минеральные Воды

Аналитики назвали авианаправления России с самыми подешевевшими билетами на осень — снижение среднего чека за год составило от 16 до 41 процента. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса поездок «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, больше всего (на 41 процент) снизилась стоимость перелетов из Читы в Хабаровск. Если в осенью 2021 года средний чек на проездные документы составлял 8,7 тысячи рублей, то в 2022-м — 5,2 тысячи. Также заметно (на 36 процентов) подешевели авиабилеты из Самары в Минеральные Воды — с 9,2 до 5,9 тысячи рублей.

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В тройку лидеров вошел маршрут Хабаровск — Улан-Удэ (средний чек упал на 35 процентов), перелет сейчас стоит 6,5 тысячи рублей вместо 10,1 тысячи. Также эксперты отметили снижение цен на авиабилеты из Москвы в Казань на 30 процентов, из Москвы в Ханты-Мансийск и в Якутск — по 29 процентов.

Также на 26 процентов стало в среднем дешевле летать по направлениям Москва — Пермь, Минеральные Воды — Красноярск, Южно-Сахалинск — Хабаровск и Петропавловск-КамчатскийВладивосток. На 24-22 процента сократились средние чеки за перелет по маршрутам Санкт-Петербург — Казань, Красноярск — Иркутск, Владивосток — Благовещенск и Москва — Саратов.

Ранее в октябре иностранные пользователи сети назвали худшие авиакомпании мира, в их числе оказались Frontier Airlines, Iberia Express, American Airlines и Air Canada. Наибольшее количество гневных комментариев получил американский перевозчик Frontier, который не предупреждает пассажиров заранее об отменах рейсов.

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Валентина Процкова
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