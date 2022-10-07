Гузеева нецензурно ответила спросившему об иске против нее журналисту

Гузеева нецензурно ответила журналисту на вопрос об иске против нее из-за трещин на стенах

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева нецензурно ответила журналисту на просьбу прокомментировать информацию о том, что против нее подали иск из-за якобы порчи стен в квартире соседки. Ответ актрисы публикует «Газета.Ru».

«*** идите. *** идите. Сплетники, ***», — обругала Гузеева представителя издания. Точная формулировка вопроса, адресованного телеведущей, и другие подробности диалога не приводятся.

О том, что на Гузееву подали в суд, ранее сообщило издание Mash. Уточнялось, что после ремонта в квартире ведущей ее соседка обнаружила у себя в комнате трещины на стенах и обратилась в страховую компанию. Представители организации написали заявление и потребовали возместить нанесенный ущерб.

Информацию о поступлении иска против Гузеевой «Известиям» подтвердила пресс-секретарь Мещанского суда Москвы. Она указала, что по заявлению уже проведена беседа, и добавила, что суд скоро начнет рассматривать дело.

Ранее стало известно о том, что Гузеева отсудила два миллиона рублей у производителя мебели. Отмечалось, что телеведущая и ее супруг были недовольны качеством заказанных изделий.