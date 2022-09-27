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Гузеева отсудила у мебельщиков миллионы рублей

Телеведущая Лариса Гузеева отсудила у производителя мебели два миллиона рублей

Фото: @_larisa_guzeeva_

Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева отсудила у производителя мебели два миллиона рублей. Артистка оказалась недовольна работой дизайнера, сообщает StarHit.

Об иске Гузеевой к предпринимательнице Елене Лебедевой стало известно в мае. У актрисы и ее супруга Игоря Бухарова возникли претензии к качеству мебели. В итоге Останкинский суд удовлетворил иск и потребовал взыскать с Лебедевой два миллиона и госпошлину в размере более 12 тысяч рублей. Изначально супруги требовали вернуть им восемь миллионов рублей.

Компания Лебедевой обустраивала квартиру Гузеевой на Садовнической набережной. По словам предпринимательницы, они изготовили мебель для ванной комнаты, гостиной и кухни, однако актриса осталась недовольна результатом. «Они утверждают, мол, что-то не доделано. Мы с этим не согласны, а также считаем, что нам не заплатили часть суммы за работу», — заявила Лебедева.

В июле сообщалос, что известный стендап-комик Руслан Белый отсудил 3,6 миллиона рублей у застройщика за две квартиры, которые не были сданы в срок. Речь шла о двух элитных объектах недвижимости общей площадью 204 квадратных метра в Дорогомиловском районе.

Нина Ташевская
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