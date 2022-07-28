Известный стендап-комик отсудил у застройщика миллионы

Стендап-комик Белый отсудил у застройщика 3,6 миллиона за не сданные в срок квартиры

Известный стендап-комик Руслан Белый отсудил 3,6 миллиона рублей у застройщика за две квартиры, которые не были сданы в срок. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

Белый приобрел два элитных объекта недвижимости в Дорогомиловском районе общей площадью 204 квадратных метра в 2018 и 2019 годах. Жилье планировали сдать к началу 2020 года, однако к указанному времени ключи от своих квартир стендап-комик так и не получил и решил обратиться в суд. В результате застройщик элитной недвижимости остался должен звезде за задержку сроков, неустойку, а также моральный вред.

В июле сообщалось, что актриса Мария Шукшина решила судиться с застройщиком элитного жилья «Кино-7», так как ей седьмой год не отдают четырехкомнатную квартиру в доме в центре Москвы, в 1-м Самотечном переулке. Когда после 12 лет стройки в 2016 году объект начали сдавать, артистка выяснила, что не может оформить квартиру в собственность из-за отсутствия у девелопера необходимых документов.