Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Известный стендап-комик отсудил у застройщика миллионы

Стендап-комик Белый отсудил у застройщика 3,6 миллиона за не сданные в срок квартиры
Руслан Белый

Руслан Белый. Кадр: Скажи Гордеевой / YouTube

Известный стендап-комик Руслан Белый отсудил 3,6 миллиона рублей у застройщика за две квартиры, которые не были сданы в срок. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

Белый приобрел два элитных объекта недвижимости в Дорогомиловском районе общей площадью 204 квадратных метра в 2018 и 2019 годах. Жилье планировали сдать к началу 2020 года, однако к указанному времени ключи от своих квартир стендап-комик так и не получил и решил обратиться в суд. В результате застройщик элитной недвижимости остался должен звезде за задержку сроков, неустойку, а также моральный вред.

В июле сообщалось, что актриса Мария Шукшина решила судиться с застройщиком элитного жилья «Кино-7», так как ей седьмой год не отдают четырехкомнатную квартиру в доме в центре Москвы, в 1-м Самотечном переулке. Когда после 12 лет стройки в 2016 году объект начали сдавать, артистка выяснила, что не может оформить квартиру в собственность из-за отсутствия у девелопера необходимых документов.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Стало известно о начале штурма авдеевского укрепрайона ВСУ
Названа причина требования Роскомнадзора отозвать регистрацию «Новой газеты»
Директор Моисеева отреагировал на слухи о переезде Галкина и Пугачевой в США
Названы последствия призыва Сената США признать Россию страной-террористом
Лавров заявил об очереди желающих вступить в ШОС государств
В Госдуме попросили запретить группе «Би-2» въезд в Россию
США предрекли геополитическую катастрофу из-за решения Байдена
Российский уголовник зарубил товарища топором из-за спора о колонии
На Украине упростили освобождение включенных в списки на обмен осужденных
Кадыров опубликовал видео с говорящим «Ахмат — сила!» пленным бойцом ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.